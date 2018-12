(VIDEO) PRIPREME ZA ‘ŽUTE PRSLUKE’: Na ulice izlaze oklopna vozila i 89.000 policajaca

Autor: Dnevno.hr

Francuska se priprema za prosvjede “žutih prsluka” koji će se opet održati ovog vikenda.

Kordoni se postavljaju na ceste, otkazane su nogometne utakmice, a kako javlja Guardian, na ulice sutra izlaze i oklopna vozila.

Francuske snage sigurnosti će sutra poslati oklopna vozila na ulice Pariza jer očekuju novi val nasilja i nereda.

Vladini službenici su poručili da će širom zemlje biti mobilizirano 89.000 policajaca i pripadnika žandarmerije. Njih 8000 bit će u Parizu, a imat će i oklopna vozila.

“Suočit ćemo se s ljudima koji nisu tu da prosvjeduju, nego da razbijaju sve oko sebe. Želimo biti sigurni da ih u tome možemo spriječiti”, rekao je premijer Edouard Philippe pokušaavajući opravdati izlazak oklopnih vozila na ulice.

The pictures from the riots in Paris this weekend are absolutely wild pic.twitter.com/QJWnNJmwvZ — Alan White (@aljwhite) December 3, 2018

VBRG oklopna vozila koja će sutra izaći na ulice mogu ispucavati suzavac i probijati barikade, a Guardian dodaje i da se rijetko koriste u gradskim područjima.

U Parizu danas vlada pripremno stanje uoči četvrtog vikenda prosvjeda “žutih prsluka”. Guardian dodaje kako se u gradu banke, trgovine i restorani pripremaju i pokušavaju zaštititi svoje poslovne prostore od sutrašnjih napada.

Kraj Place de Bastille, gdje se trenutno uređuje područje za pješake, radnici su maknuli sve što bi prosvjednici mogli bacati. Banque de France stavlja daske na svoje prozore, a Bastillska opera je, prema nekim izvještajima, zaključala instrumente svojeg orkestra za slučaj provale u zgradu.

Parižanima vlasti savjetuju da na cesti ne ostavljaju kontejnere za smeće jer bi mogli biti zapaljeni kao i prethodnih tjedana.

Do ovakvih priprema dolazi nakon najgorih nereda koje je Pariz vidio u posljednjih 50 godina, a koji su se dogodili prošle subote. Tada je, podsjetimo, skupina prosvjednika iz pokreta “žutih prsluka” pljačkala trgovine, palila vozila i sukobila se s policijom. Čak su značajno oštetili i Slavoluk pobjede.

Sutra će biti zatvoreni Eiffelov toranj i Muzej u Luvru, dok će u Bordeauxu biti zatvoreno desetak javnih mjesta. Šest utakmica francuske prve lige je otkazano.

Pokret “žutih prsluka” počeo je kao prosvjed protiv prijedloga visokih poreza na dizel i benzin, a pokret je dobio ime po žutim prslucima koje su prosvjednici nosili, a koje vozači moraju imati u svojim automobilima.

Ipak, prosvjedi su ubrzo prerasli svoju prvotnu svrhu i postali usmjereni protiv vlade. Prosvjednici su svoj bijes usmjerili prema predsjedniku kojeg su optužili da nema dodir sa stvarnošću. Za vladu kažu da predstavlja elitu te da nema pojma kako živi ostatak zemlje.

Izvan glavnoga grada, uredi porezne uprave su zagrađeni iako je udruga ruralnih gradonačelnika pozvala lokalna vijeća da ostave javne prostore otvorenima kako bi svaki građanin mogao iskazati svoj bijes.

Bodycam footage from Dec. 1 shows clashes with protesters during France’s worst urban riot in years, Paris police said https://t.co/hO5QIdqbvs pic.twitter.com/hN29IXlzlH — TIME (@TIME) December 3, 2018

Ministri su, pak, tijekom tjedna ponavljali pozive na mir i tražili od prosvjednika da ostanu izvan Pariza. Isto su napravili i vođe sindikata, oporba, ali i crkveni vođe.

U kasnim popodnevnim satima objavljeno je da je francuski predsjednik odbio sastanak s predstavnicima “umjerenih žutih prsluka” u Elizejskoj palači. Benjamin Cauchy, njihov neslužbeni glasnogovornik, rekao je kako su zatražili sastanak s predsjednikom jer je pred Francuskom pobuna i ne žele da ovog vikenda bude žrtava.

Ipak, iz Elizejske palače su poručili da je premijer otvoren za sastanak.

#GilletJaunes protesters kicking a riot police officer today in #Paris. Police are firing rubber bullets. Protesters are throwing rocks. Looks messy. pic.twitter.com/tzRIV79NYu — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) December 1, 2018

Macron je od srijede tih, nakon što je ukinuo prijedlog o novim visokim porezima na gorivo. Francuski mediji su citirali vladine dužnosnike koji su im rekli da predsjednik ne želi dodatno rasplamsati situaciju obraćanjem javnosti prije prosvjeda ove subote. Očekuje se kako će se obratiti naciji početkom sljedećeg tjedna.

Guardian dodaje i da se u razgovoru s prosvjednicima ponavlja jedna tema, a to je njihov osjećaj nezadovoljstva vođama.

Pokušaji Elizejske palače i vlade da smire ovu krizu, pa čak ni odustajanje od novog predloženog poreza na gorivo, nisu rezultirali umirenjem prosvjednika.

Osim toga, Guardian dodaje i kako se nemir dodatno širi na društvenim mrežama objavama raznih teorija zavjere i lažnih vijesti.

Među ostalima, tako se proširila i lažna vijest da Macron prodaje Francusku Ujedinjenim Narodima, Svjetskoj banci ili drugim međunarodnim organizacijama koje planiraju dopustiti da milijuni migranata preuzmu zemlju. Ta vijest je pregledana nekoliko milijuna puta, dodaje Guardian.

Francuska vlada je poslala policiju i u srednju školu po srednjoškolce koji su prosvjedovali. Objavljen je video na kojem se vidi kako policija tjera srednjoškolce da kleče s rukama iza glave, a ta snimka je izazvala šok i kritike vlade.

Ministar obrazovanja Jean Michel Blanquer je rekao da se te snimke i fotografije moraju vidjeti upravo u kontekstu policijske reakcije na nerede srednjoškolaca. “Ovo su šokantne snimke jer smo u ozračju iznimnog nasilja”, rekao je Blanquer.