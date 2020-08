(VIDEO) ‘Prestanite, ovdje ima djece!’: Neviđena tučnjava u avionu, a sve zbog – maskica!

Na letu nizozemske zrakoplovne tvrtke KLM od Amsterdama do Ibize izbila je tučnjava nakon što su dvojica putnika odbila staviti zaštitne maske.

Prema pisanju Independenta, na objavljenoj videosnimci vidi se da su u tučnjavi sudjelovala dvojica britanskih turista koji su se počeli svađati pošto je Boeing 737 u petak poletio iz Amsterdama.

Tvrtka KLM priopćila je da su obojica svladana uz pomoć ostalih putnika te da ih je, nakon slijetanja u zračnu luku na Ibizi, španjolska policija uhitila.

“Dvojica nesavjesnih putnika odbila su nositi zaštitne maske te su fizički i verbalno uznemiravali ostale putnike”, rekao je glasnogovornik zrakoplovne tvrtke.

Dodao je da je pilot o incidentu obavijestio lokalne španjolske vlasti te da su obojica putnika po slijetanju zrakoplova privedena.

