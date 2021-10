(VIDEO) POTRES OD 6,3 STUPNJA POGODIO PODRUČJE BALKANA: Horor je trajao više od 30 sekundi! Ubrzo nakon prvog uslijedila još dva udara

Snažan potres pogodio je danas u prijepodnevnim satima područje Grčke, a prema riječima svjedoka osjetio se i u Turskoj i Egiptu.

Potres je bio jačine 6,3 stupnja po Richetru.

Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 40-ak kilometara od grada Sitie kod otoka Krete, odnosno 124 kilometara jugoistočno od grada Herakliona. Osjetio se i glavnom gradu Ateni.

M6.3 #earthquake (#σεισμός) strikes 124 km SE of #Irákleion (#Greece) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/DK4eeiy4Pa

— EMSC (@LastQuake) October 12, 2021