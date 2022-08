(VIDEO) POTPUNI KAOS, CRNI DIM SUKLJA: Veliki plamen divlja, zatvoren London Bridge. 70 vatrogasaca bori se buktinjom na željezničkom kolodvoru

Autor: Dnevno.hr

Veliki požar zatvorio je kolodvor London Bridge, što je izazvalo potpuni kaos u putovanju tisuća ljudi.

Oko 70 vatrogasaca bori se s požarom na željeznici u Southwarku u južnom Londonu.

Željezničke linije do i od London Bridgea prekinute su, a više je zgrada evakuirano nakon velikog požara.





Londonska vatrogasna brigada priopćila je da je 10 vatrogasnih vozila i oko 70 vatrogasaca izašlo na mjesto nesreće u Union Streetu, Southwark, oko 9.30 ujutro gdje je željeznički luk bio “potpuno u plamenu”.

I postaje Southwark i London Bridge su zatvorene dok vatrogasci nastavljaju gasiti požar. Crni dim se širi, a britanska prometna policija također je na licu mjesta.

Pretpostavlja se da se vatra proširila na parkiralište ispod željezničkih lukova u Southwarku, gdje navodno gori nekoliko električnih automobila. U ulicama America Street i Great Suffolk Street postavljen je kordon, a ljudi su pozvani da izbjegavaju to područje, piše The Evening Standard.

JUST IN 🚨 Massive fire forces London Bridge station to close near Southwark area, buildings evacuated: authorities pic.twitter.com/kX1HBuKzI5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 17, 2022