(VIDEO) POPLAVE U INDIJI ODNIJELE 46 ŽIVOTA: Klizišta nose kuće i ceste, pogledajte kako izgleda akcija spašavanja

Autor: Dnevno / FENA

Najmanje 46 ljudi je poginulo u poplavama izazvanim obilnim kišama u sjevernoj indijskoj državi Uttarakhand.

Slike i video zapisi prikazuju poplavljene ceste, potopljene kuće i srušene mostove.

Stručnjaci kažu da Himalaji, popularno turističko mjesto, trpi posljedice sve većih klimatskih promjena.

Prekomjerne količine padalina

Poplave su poharale i južnu državu Kerala, gdje je posljednjih dana stradalo najmanje 26 ljudi.

🌏 Heavy rainfall causes flooding and landslides in Kerala Wetlands and lakes once acted as natural safeguards against floods but have disappeared because of increasing urbanisation and construction.#floods #KeralaFloods #India #climate #ClimateCrisis pic.twitter.com/62SeywWUbo — Planetary Security🌍 (@Planetary_Sec) October 18, 2021







Obje su države ove godine zabilježile prekomjerne količine padavina, pokazuju podaci indijskog meteorološkog odjela. Tako je Kerala zabilježila 453,5 mm oborina, za razliku od 192,7 mm koje se smatraju normalnim u ovo doba godine.

Floods Devastate India: Lake bursts its bank leaving city in Uttarakhand stranded – at least 16 DEAD#Uttarakhand pic.twitter.com/epuvZBo27e — Prof Abdul Quadir (@MilitaryBWF) October 20, 2021







Spašeno 300 ljudi

Uttarakhand u kojem u oktobru obično padne do 30,5 mm kiše, samo u posljednja 24 sata zabilježio je 122,4 mm. No meteorolozi su rekli da će od utorka vjerojatno doći do “značajnog smanjenja padalina”.

Nacionalne snage za odgovor na katastrofe (NDRF) rasporedile su 16 timova koji su do sada spasili oko 300 ljudi.

🔴India Floods – Climate Change 🌊 Video Thread 🧵 🎥 The city of Nainital has been completely cut off from the rest of Uttarakhand with landslides blocking arterial roads. Indian Army personnel are constantly evacuating people out safely.#India 1/7 pic.twitter.com/dsEgitM5dP — Gabriel Hébert-Rouillier 💀 (@Gab_H_R) October 20, 2021

Kratki periodi prekomjernih padavina postali su sve češći u državi, rekao je Bikram Singh, direktor regionalnog meteorološkog centra u Uttarakhandu, za novine Hindustan Times, prenosi BBC.