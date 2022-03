(VIDEO) POGLEDI SU REKLI SVE! Ovako je izgledao prvi sastanak Putina i Zelenskog: Potpuna hladnoća, nisu se ni rukovali

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se prvi puta s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim u prosincu 2019. na summitu u Parizu čiji je cilj bio postići napredak prema ponovnoj uspostavi mira na istoku Ukrajine.

Uz Zelenskog i Putina, na sastanku su tada sudjelovali lideri Francuske i Njemačke, u novom naporu da se okonča sukob u kojem je od 2014. do 2019. poginulo 13.000 ljudi.

Što se tiče rezultata sastanka, analitičari su bili vrlo oprezni u ocjeni ishoda. Zelenski nije htio dati prevelike ustupke, a Putin nije volio, kao što ne voli ni sada, vanjske pritiske.

Nakon serije bilateralnih razgovora u Elizejskoj palači, Putin i Zelenski tada su ušli u prostor za sastanak s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i bivšom njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, izbjegavajući kontakt očima i bez rukovanja za kamere koje se s nestrpljenjem očekivalo.

NEW: Russian President Putin and Ukrainian President Zelenskiy are meeting for the first time at a summit in Paris to try to end five years of war between Ukrainian troops and Russian-backed separatists in eastern Ukraine. https://t.co/a45pXV2K8C pic.twitter.com/6gTYqOr4FK

— World News Tonight (@ABCWorldNews) December 9, 2019