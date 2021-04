(VIDEO) POGINUO ARGENTINSKI MINISTAR: Usred oluje vozio prema rodnom gradu, vatrogasce zatekao stravičan prizor

Argentinski ministar prometa poginuo u prometnoj nesreći Mario Meoni poginuo je za vrijeme oluje dok se vozio prema rodnom gradu. Nesreća se dogodila oko 110 kilometara zapadno od Buenos Airesa u petak, navodi se u priopćenju vlade.

U trenutku nesreće argentinski ministar Meoni se vozio usred oluje do Junina, njegova rodnog grada. “Njegovom smrću Argentina gubi temeljitog, neumornog, poštenog političara i uzornog dužnosnika”, rekao je predsjednik Alberto Fernández u izjavi za medije.

Lokalna radio postaja FM VALL objavila je snimke vatrogasaca pokraj prevrnutog vozila.

Argentina’s Transport Minister Mario Meoni was killed in a car crash near the capital Buenos Aires on Friday. pic.twitter.com/LujzhxFAln

— ANews (@anews) April 24, 2021