(VIDEO) PLANUO TRGOVAČKI CENTAR U KINI: Iz vatre izvučeno šest osoba, no ima i žrtava

Kako javlja kineski državni medij, u jednom trgovačkom centru u gradu Chizhou buknuo je požar koji je usmrtio četiri osobe, a ozlijedio dvije.

Na teren su odmah pozvani policajci s čak 12 vozila, a kako je vatra centar zahvatila u jutarnjim satima, u samom prostoru nije boravilo puno ljudi. Izvučeno je njih šest koji su odmah i prevezeni u bolnicu, dvoje je već otpušteno.

Društvenim mrežama proširio se videozapis ogromne vatre koja je sukljala kroz prozore centra te gradom širila crni, gusti dim, no tamošnji mediji ističu kako još uvijek nije poznat uzrok same nesreće. Vatra je pak uspješno ugašena.

Four people got killed in a fire that burst out in a shopping mall in Chizhou City, E China’s Anhui Province on Tuesday. The cause of the accident is still under investigation. pic.twitter.com/QEX5IGKmaL

— People’s Daily, China (@PDChina) April 6, 2021