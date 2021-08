(VIDEO) PENTAGON U BLOKADI: Došlo je do pucnjave, ima ranjenih, nitko ne smije van!

Zbog navodne pucnjave koja se dogodila izvan zgrade, Pentagon je u blokadi.

Nitko ne smije vani, javlja CNN.

Incident se dogodio izvan zgrade, na autobusnoj platformi koju koriste tisuće ljudi koji rade u Pentagonu te koja je pored glavnog ulaza u zdanje.

“Trenutačno nam je samo potvrđeno da je Pentagon zatvoren zbog incidenta u tranzitnom centru”, rekao je Chris Layman, glasnogovornik Pentagon Force Protection agencije.

“Incident je u tijeku”, dodao je i poručio kako nije sigurno te da izbjegavaju to područje.

Lokalne službe na Twitteru su javile da ima ranjenih.

Units responding to a reported active violence incident in the area of the pentagon metro. pic.twitter.com/uxVgRmnUpT

— Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) August 3, 2021