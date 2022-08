(VIDEO) PARTY PREMIJERKA PORUČUJE ‘NISAM SE DROGIRALA’: Kod Milanovića mirno čekala, no na tulumima je skroz divlja pa se mora pravdati

Premijerka Finske Sanna Marin ponovo se našla u centru pažnje zbog video snimke koja je procurila u javnost, a na kojoj se može vidjeti kako se uživa na privatnoj zabavi.

Finski portal Iltalehti javlja da društvenim mrežama kruži snimka na kojoj premijerka pleše u društvu političara, radijskih i tv voditelja.

Medij piše kako njezin život odudara od tradicionalnog stila život kakav njeguju premijerke i premijeri diljem svijeta te stoga uvijek izaziva interes javnosti,

U Finskoj su tražili premijerkin komentar, a ona kaže da tu nema ništa sporno.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022