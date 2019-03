(VIDEO) OVO JE JEDAN OD KRVNIKA: Objavljena je snimka uhićenja ubojice s Novog Zelanda

Najmanje 49 ljudi ubijeno je u napadima maskiranih ekstremista u petak na dvije džamije u novozelandskom Christchurchu, u događaju koji je premijerka Jacinda Ardern opisala jednim od najcrnijih dana u povijesti zemlje.

Svjetski mediji javljaju kako je uhićen napadač te da su privedeni dva muškarca i jedna žena. Također, na društvenim mrežama pojavile su se snimke uhićenja ubojice.

Footage emerges showing moment New zealand police took into custody one suspect following deadly shooting in Christchurch city.#NewZealand #NewZealandShooting pic.twitter.com/4QYHFKN2yw

