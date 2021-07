(VIDEO) OVAKO NEŠTO SE NIJE DOGODILO DESTELJEĆIMA: Poplave uzele nove živote! Desetine tisuća ljudi raseljeno!

Spasitelji pretražuju devastirana područja zapadne Indije kako bi pronašli preživjele, nakon što su obilne kiše uzrokovale smrtonosne poplave. Desetine tisuća ljudi preseljeno je iz pogođenih područja, a rekordne kiše zabilježene su duž dijelova obale.

Države Goa i Maharashtra teško su pogođene, a mnogi strahuju da se mnogi ljudi vode kao nestali u blizini financijskog čvorišta Mumbai. Najmanje 136 ljudi poginulo je u Maharashtri, dok je u susjednoj Goi oštećeno stotine domova, javlja BBC.

#MadhyaPradesh: Incessant rain lashed Rajgarh District bringing drains of Zirapur rural area in spate. Fields of the same Kaharkheda village, the bridge built on the drain of Kaharkheda village also drowned in rainwater.

