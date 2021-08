(VIDEO) OVAKO IZGLEDA KAD TALIBANI ZAUZIMAJU GRAD: Sve zatvorenike puštaju na slobodu! Više od tisuću ljudi ubijeno u mjesec dana

Zarandž, glavni grad južne pokrajine Nimruz, prvi je provincijski glavni grad koji su talibani uspjeli osvojiti. Više izvora je za Al Jazeeru reklo da je Zarandž, glavni grad južne pokrajine Nimruz, u petak pao pod talibane.

Bilo je i izvještaja da je grupa preuzela kontrolu nad gradom Lashkar Gah, glavnim gradom provincije Helmand. Ranije je posebna izaslanica Ujedinjenih naroda (UN) za Afganistan Deborah Lyons upozorila da je Afganistan na “opasnoj prekretnici” jer talibani nastavljaju sveobuhvatnu ofanzivu protiv vladinih snaga u cijeloj državu.

“Pred nama su ili istinski mirovni pregovori ili tragično isprepleten niz kriza: sve brutalniji sukob u kombinaciji s akutnom humanitarnom krizom i sve više kršenja ljudskih prava”, rekla je Deborah Lyons na sjednici Vijeća sigurnosti, piše Anadolija.

Dodala je da danas imaju priliku pokazati predanost Vijeća sigurnosti UN-a i međunarodne zajednice i spriječiti da Afganistan zapadne u katastrofalnu situaciju. “Takva katastrofa imala bi posljedice daleko izvan granica Afganistana”, dodala je Lyons.

UN-ove procjene ukazuju na to da je više od 1.000 ljudi ubijeno u posljednjih mjesec dana dok talibani pokušavaju zauzeti velike gradove pod kontrolom vlade, te su preuzeli odgovornost za niz napada u glavnom gradu Kabulu, uključujući i napad na afganistanskog ministra odbrane. Ranije je i potvrđeno da je pet osoba poginulo kada je granata pogodila autobus u afganistanskoj provinciji Wardak u centralnom Maidanu, potvrdili su lokalni izvori za Anadoliju. Pokrajinska uprava je za incident okrivila talibane. Međutim, oni su odbacili optužbe i za napad okrivili snage sigurnosti.

Na jugu su afganistanske snage pokrenule veliku kopnenu i zračnu ofanzivu protiv talibanskih pobunjenika u Lashkar Gahu, glavnom gradu provincije Helmand. Glasnogovornik talibana Zabihullah Mudžahed objavio je na Twitteru da njihovim borcima nije nanesena nikakva šteta, ali da je uništeno mnogo trgovina i tržnica uništeno.

Boreći se za ponovno uspostavljanje strogog islamskog zakona nakon što su ih 2001. godine srušile snage predvođene SAD-om, talibani su intenzivirali svoju kampanju da poraze vladu koju podrža SAD dok se strane snage povlače nakon 20 godina rata. Talibani su zadnjih mjeseci zauzeli desetine okruga i graničnih prijelaza i izvršili pritisak na nekoliko provincijskih prijestolnica, uključujući Herat na zapadu i Kandahar na jugu, dok se strane trupe povlače.

Danas (subota) popudne stigla je vijesti da su talibani zauzeli Šebergan, drugu pokrajinsku prijestolnicu. Pala im je u ruke bez većeg otpora vladinih snaga te su i zatvora pustili sve kažnjenike nastavljajući ovladavati Afganinstanom dok strani vojnici završavaju povlačenje.

Taliban claim capturing of Shaberghan, provincial capital of Jowzjan province in northern Afghanistan and also break the Shaberghan Prison – prisoners freed. Second provincial capital falls to hand of Taliban pic.twitter.com/Bth7hvlM11

— Saleem Mehsud (@SaleemMehsud) August 7, 2021