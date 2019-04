(VIDEO) OPSADNO STANJE U VENEZUELI: Kaos na ulicama, vojnici pucaju jedni po drugima. Tko ima potporu vojske?

U Venezueli je danas krenuo vojni puč. Naime, vođa venezuelske opozicije Juan Guaido danas je započeo s “posljednjom fazom” svog plana za svrgavanje predsjednika Nicolasa Madura s vlasti. Guaido je pozvao građane Venezuele i vojsku da ga podrže kako bi okončali Madurovu uzurpaciju.

Guaido, čelnik venezuelske Nacionalne skupštine koju nadzire oporba, u siječnju se pozvao na ustav kako bi preuzeo dužnost privremenog predsjednika nakon što je ponovni izbor predsjednika Nicolasa Madura 2018. proglasio nelegitimnim, javlja N1.

Posljednjih je tjedana sve više i više putovao izvan glavnog grada Caracasa kako bi pokušao izvršiti pritisak na Madura da odstupi.

Stanje na ulicama Venezuele je kaotično – kako javljaju svjetski mediji, vojnici su počeli pucati jedni po drugima, a javljaju kako dolaze oprečne informacije iz ove zemlje. Naime, i Maduro i Guaido tvrde kako imaju vojsku ‘pod svojim nadzorom’. Video snimke koje se pojavljuju na društvenim mrežama iz sata u sat izgledaju sve gore, a situacija izgleda kao da će svakog trenutka eskalirati do kraja. Osim vojske, na ulicama su i brojni prosvjednici.

The GNB in Puerto Ordaz have refused to repress protestors and have voluntarily withdrawn#Venezuela pic.twitter.com/eUlv9GACKK — CNW (@ConflictsW) 30. travnja 2019.