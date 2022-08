(VIDEO) ‘ONA JE UBILA DARJU DUGINU’! Rusi objavili snimku Ukrajinke koju sumnjiče za atentat mlade Ruskinje

Ruska sigurnosna služba (FSB) u ponedjeljak je objavila snimku osobe koju sumnjiče za ubojstvo Darje Dugine, kćeri Aleksandra Dugina, ruskog filozofa i kremaljskog ideologa.

Dugina je ubijena tako što je eksplozivna naprava raznijela njeno vozilo Toyotu Land Cruiser. Rusko ministarstvo vanjskih već je u nedjelju objavilo da iza napada stoji Ukrajina. Dodali su da pretpostaljaju kako je prava meta bio sam Dugin, filozof s velikim utjecajem na Kremlj koji je još 2008. najavljivao potencijalnu invaziju na Ukrajinu. Ukrajina je odbacila da stoji iza eksplozije.

FSB je objavio da iza ubojstva stoji Ukrajinka Natalija Vovk, rođena 1979. Objavili su i snimku za koju tvrde da prikazuje Nataliju Vovk kako prelazi rusku granicu, ulazi u zgradu u kojoj je živjela Darja Dugina te odlazi u Estoniju.

Ruska služba tvrdi da su ta žena i njezina kći stigle u Rusiju u srpnju pa mjesecima pripremale napad. Unajmile su stan u istom stambenom kompleksu gdje živi i Dugina te su istraživale njezin način života, stoji u priopćenju FSB-a.

Napadačica je u subotu navečer prisustvovala događanju u okolici Moskve na kojem su sudjelovale Dugina i njezin otac, prije no što je izvela “kontroliranu eksploziju” automobila i pobjegla u Estoniju.

Tvrde da je u Rusiju ušla Mini Cooperom s registarskim oznakama Narodne Republike Donjeck, a potom ih je zamijenila za kazahstanske. Pri povratku u Ukrajinu stavila je, tvrde, ukrajinske tablice. Tvrde da se sad nalazi u Estoniji.

The FSB publishes what it says is video of Vovk driving her Mini Cooper into Russia, entering Dugina’s apartment building, and leaving the country through Estonia.

Notable by its absence: any footage connecting Vovk with the car bombing. pic.twitter.com/cJUKQVR5c7

— max seddon (@maxseddon) August 22, 2022