(VIDEO) OD CRAFT PIVA DO MOLOTOVLJEVIH KOKTELA! Potpuni preokret u proizvodnji ukrajinske pivovare: ‘Pobijedit će samo ako nas sve pobiju, a to nije moguće’

Autor: L.B.

Mnogi stanovnici Ukrajine odazvali su se općoj mobilizaciji. Osim toga, postavili su brojne barikade diljem gradova u kojima se trenutačno odvijaju žestoke borbe i patroliraju s oružjem u rukama, iako ga nikada prije nisu držali. U redovima dobrovoljaca ima i žena i muškaraca, i mladih i starih, a svoju su dužnost prema domovini odlučile ispuniti i neke kompanije, javlja RTL.

Tako je i jedna lokalna craft pivovara iz okolice Lavova svoj uhodani biznis potpuno preokrenula kako bi pomogli u odbijanju ruske invazije, pa tako sada umjesto craft piva proizvode ‘craft’ molotovljeve koktele.

“Šaljemo ih barikadama u Lavovu, pokušavamo poslati što više možemo, neke smo poslali u Kijev. Nadamo se da će stići tamo jer smo kasnije saznali da je most na ruti raznesen”, rekao je za Reuters jedan od radnika pivovare.

‘Ono što sada rade je više od rata, to je terorizam’

“Ne bi trebalo biti krvoprolića, no ono što sada rade je više od rata. To je terorizam, nemoguće je to za opisati. Imam mogo prijatelja u drugim mjestima i priče koje mi pričaju apsolutno su užasavajuće. To treba prestati. Ne bi trebalo prestati oružjem i krvoprolićem, već riječima. No ako riječi ne koriste, učiniti ćemo sve. Ili ćemo pobijediti ili će nastati kaos. Kapitulacija nije moguća. Nakon kapitulacije suočiti će se s partizanskim ratom, pobijediti će samo ako nas sve pobiju, a to nije moguće”, dodao je isti radnik.

A Ukrainian brewery has switched from making beer to producing Molotov cocktail petrol bombs to fight off Russian forces https://t.co/wTcq7LRqPM pic.twitter.com/e34q1HrfgD — Reuters (@Reuters) February 28, 2022

No, i hrvatske su firme na udaru zbog rata u Ukrajini te se nadaju da će se situacija normalizirati, a isporuke su zaustavljene do daljnjega.

U Ukrajini se trenutačno kriju lokacije svih sličnih akcija, kao i onih prikupljanja humanitarne pomoći, zbog straha da bi upravo one mogle postati sljedeće mete ruskog napada.