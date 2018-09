(VIDEO) NOVI NAPAD U PARIZU: Muškarac nožem i šipkom ozlijedio sedam osoba

Sedam osoba je ozlijeđeno, od čega četiri teže, u nedjelju navečer u napadu muškarca naoružanog nožem i željeznom šipkom u francuskom glavnom gradu Parizu, priopćila je tamošnja policija.

Napadač je uhićen, a kako BBC doznaje od policijskog izvora, navodno se radi o muškarcu afganistanskog podrijetla. Izvor navodi da u ovoj fazi trenutno nema naznaka koje bi ukazivale da je riječ o terorističkom činu.

AFP piše kako su među ozlijeđenima i dva britanska turista. Napad se dogodio u nedjelju oko 23 sata u sjeveroistočnom dijelu glavnog francuskog grada, a napadač je prvotno nožem ubo dva muškarca i jednu ženu.

Ljudi koji su boćali u blizini pokušali su zaustaviti napadača gađajući ga sportskim rekvizitima. Napadač je uspio pobjeći, a nakon toga je u jednoj od sporednih ulica napao dva britanska turista. Jedan od očevidaca izjavio je za AFP da je napadača progonilo oko 20 ljudi, a kako ga je četiri ili pet boća pogodilo u glavu, što ga međutim nije onesposobilo.

Seven injured in knife attack in #Paris, including two British tourists – reports pic.twitter.com/XKTIUTUTtL

— Ruptly (@Ruptly) 9 September 2018