(VIDEO) NOVA EKSPLOZIJA U ISTANBULU: Gore tri vozila! Ne zna se je li riječ o podmetnutoj bombi

U utorak uvečer u istanbulskoj četvrti Fatihu eksplodirao je automobil. Požar je potom zahvatio tri vozila.

Zasad nema vijesti o žrtvama te nije poznato je li riječ o podmetnutoj bombi, tj. o terorističkom činu.

A car has exploded in Istanbul’s Fatih tonight. No initial reports of casualties pic.twitter.com/Bf8EJXMPv0





— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 15, 2022