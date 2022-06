(VIDEO) NIŠTA IM NIJE SVETO: Zelenski kaže da su Rusi gađali crkvu: ‘Njih nije briga što će pretvoriti u ruševine’

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je rusko topništvo u subotu uništilo crkvu Svih svetih u Svjatohirsku na istoku Ukrajine.

“Prvi put je uništena tijekom sovjetske ere”, rekao je Zelenski u objavi na Facebooku.

“Kasnije je obnovljena. I sada ju je spalila ruska vojska.”

“Okupatori točno znaju koji objekt se granatira”, rekao je. “Njih nije briga što će pretvoriti u ruševine.”

President Zelensky has said that 4 people were killed and 4 injured in the Russian attack on the monastery in Sviatohirsk, in the Donetsk region.

He says that 300 people, including 60 children, were sheltering in building at the time when it was targeted. pic.twitter.com/CIaH4gbwWC

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 4, 2022