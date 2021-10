(VIDEO) NEVIĐENO! POTOCI LAVE GUTAJU ZGRADE: Sve izgleda kao u filmu strave

Vulkan na otoku La Palma i dalje je aktivan, a lava teče kao nikada.

Stigle su nove satelitske snimke sve veće vulkanske erupcije na otoku dok su se tijekom vikenda potoci lave slijevali prema moru.

Europski satelit Sentinel-2 u nedjelju je snimio potoke lave koji su izbili iz vulkana nakon djelomičnog urušavanja kratera. Kako javlja volcanodiscovery.com, novi val lave kretao se mnogo brže od izvornog (gotovo 700 metara na sat), a do mora je stigao u nedjelju oko 23 sata.

#VolcánLaPalma | After breaking the north wall of the main cone, a lava flow with blocks the size of a three-story house began to flow out of the volcano.#SAJSEnglish #LaPalma #LaPalmavolcan pic.twitter.com/tjm91CuS9C

— Shahid Agency English (@SAJSEnglish) October 10, 2021