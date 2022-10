(VIDEO) NEVIĐENO IZDANJE TURSKOG ‘SULTANA’ I Zoran Primorac bi bacio oko na ovu partiju, ali svi samo čekaju što će ponuditi Putinu

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan boravi u službenom posjetu Kazahstanu, a u Astani se sastao s predsjednikom države Kasimom-Žomartom Tokajevom.

Erdogan će u glavnom gradu Kazahstana prisustvovati 4. sastanku Vijeća za stratešku suradnju na visokom nivou Turske i Kazahstana, a osim tuga sudjelovat će na šestom samitu Konferencije o interakciji i mjerama za izgradnju povjerenja u Aziji.

Pauzu između sastanaka lideri Kazahstana i Turske iskoristili su za sportske aktivnosti, a mediji su Erdogana i Tokajeva uhvatili za vrijeme stolnoteniskog meča. Osim sastanka s predsjednikom Kazahstana, Erdogan bi se trebao sastati i s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, što su mnogi ocijenili iznimno važnim susretom s obzirom na to da dolazi u trenucima ponovnog aktualiziranja pregovora između Ukrajine i Zapada s jedne, te Rusije s druge strane.

Türkiye’s President Erdogan played ping pong with his Kazakh counterpart Tokayev in Astana following their meeting to discuss bilateral relations and international issues pic.twitter.com/FOXAwzDkjU

— TRT World (@trtworld) October 12, 2022