(VIDEO) NEVIĐENA PROVOKACIJA RUSA: Sekunde su falile da zabiju svoj brod u američki razarač USS Farragut!

Ruski bojni brod u četvrtak se na sjevernom dijelu Arapskog mora “agresivno približio” razaraču američke ratne mornarice stoji u objavi na službenom Tvitter profilu Američke pete flote. Američka je mornarica rekla da je ruski brod ignorirao upozorenja, što je povećavalo rizik od sudara.

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020