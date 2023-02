(VIDEO) NEŠTO NEOBJAŠNJIVO NA NEBU TURSKE! Biblijski prizori dok je potres rušio Tursku: Ni znanstvenici nisu sigurni što se dogodilo

Kada je Tursku pogodio snažan potres magnitude 7,8, neki su korisnici društvenih mreža snimili kako na nebu sijevaju munje.

Ovaj neobjašnjiv fenomen pojave munja tijekom potresa naziva se “svjetla potresa”, odnosno earthquake lights na engleskom jeziku.

Niti geofizičari ne znaju zašto dolazi do ovog fenomena. Neki tvrde da se munje pojavljuju ako je u blizini veliki rasjed, dok drugi kažu kako se radi o električnom luku uzrokovanom podrhtavanjem električnih vodova.

Ovako su izgledale munje koje su se pojavile u isto vrijeme kad i potres u Turskoj:

Lightning was shooting through the sky at the same time that the 7.8 MAG earthquake hit Turkey.

Several hundred people feared dead. pic.twitter.com/hq8bL30Hnl

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 6, 2023