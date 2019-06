(VIDEO) Nesreća u New Yorku: Helikopter se se pri prisilnom slijetanju zabio u neboder, jedna osoba smrtno stradala!

U New Yorku je danas došlo do nesvakidašnje nesreće. Naime, kako javljaju mediji, helikopter se srušio na neboder na Manhattanu, a zgrada gdje se dogodila nesreća se nalazi u blizini Times Squarea.

Iz njujorške policije apeliraju na su građane da izbjegavaju područje zapadne 51. i 7. Avenije, jer je u tijeku istraga. Na terenu su Hitna pomoć i vatrogasci.

Lokalni mediji javljaju kako je u nesreći poginula jedna osoba. Kako se doznaje, za sada se otklanjaju nagađanja da je u pitanju teroristički napad.

A helicopter has crashed into the top of a building in midtown Manhattan New York City, 787 7th Avenue. Evacuations of sorrounding buildings underway and the fite has been put out by a massive cache of NYPD and fire department. #NYC #helicopter pic.twitter.com/qfabGisdFD

