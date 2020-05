(VIDEO) NE BOJI SE POTRESA! Premijerka Novog Zelanda hrabrija je od Jandrokovića, evo i zašto

Novi Zeland prodrmao je potres jačine 5.5 po Richteru, a točno u tom trenutku, premijerka Jacinda Ardern javljala se uživo iz Wellingtona. Epicentar potresa bio je oko 100 kilometara od Wellingtona, no podrhtavanje se definitivno osjetilo.

Premijerka Ardern u nekom je trenutku prekinula voditelja intervjua te ga obavijestila o potresu. Upozorila ga je da je moguće da se stvari oko nje nastave tresti. No, dok se čitav kadar zbog podrhtavanja kamere trese, Ardern je ostala čvrsto na nogama, neprestano se smješkajući.

Kada je podrhtavanje prestalo, izvijestila je voditelja da je dobro, da se ne nalazi ispod nikakvih rasvjetnih tijela te nije u opasnosti.

“Čini se da se nalazim u strukturalno čvrstoj zgradi”, istaknula je.

Watch: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when an earthquake struck during a live television interview Monday morning https://t.co/y6mi4M5mxb pic.twitter.com/L8uhle1rNT

— TIME (@TIME) May 25, 2020