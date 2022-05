(VIDEO) NASRNUO NA MONA LISU! Prerušio se u ženu, ustao iz invalidskih kolica i bacio tortu: Evo zašto je to učinio

Muškarac naizgled prerušen u staricu u invalidskim kolicima bacio je komad torte na staklo koje štiti Mona Lizu u muzeju Louvre i vikao na ljude da misle na planet Zemlju.

Čini se da video objavljen na društvenim mrežama prikazuje mladića s perikom i ružem koji je stigao u invalidskim kolicima.

Muškarac, čiji identitet nije poznat, također je u nedjelju viđen kako baca ruže u muzejskoj galeriji. Napad tortom ostavio je uočljivu bijelu kremastu mrlju na staklu, ali poznato djelo Leonarda da Vincija nije oštećeno.

Zaštitari su snimljeni kako ispraćaju aktivista s perikom dok je dozivao iznenađene posjetitelje u galeriji: “Mislite na Zemlju. Postoje ljudi koji uništavaju Zemlju. Razmisli o tome. Umjetnici vam govore: mislite na Zemlju. Zato sam ovo učinio.”

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

