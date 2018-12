(VIDEO) NAPAD NEMA VEZE S MIGRANTIMA NI TERORISTIMA: U Beču ubijen član zloglasne srpske mafije!

Austrijska policija objavila je u petak, nakon što je u pucnjavi u povijesnom dijelu Beča jedna osoba izgubila život a jedna je ranjena, da se nije radilo o terorističkom napadu.

Pucnjava ispred popularnog restorana Figlmueller bila je, čini se, ciljani kriminalni obračun, pojasnila je policija.

Jedna je osoba otvorila vatru oko 13,30 sati, ubivši jednu osobu i ranivši još jednu.

Okolnosti pucnjave zasad nisu poznate, ali prvi elementi orijentiraju se prema “ciljanom kriminalnom djelu”, kaže policija.

“Traju intenzivne operacije potrage širom grada, nakon pucnjave”, dodala je policija na Twitteru. “Za osobe u okolici nema u ovom trenutku nikakve opasnosti”.

Okolne ulice zatvorene su za vozila i pješake, policija je patrolirala područje koje je i nadlijetao helikopter.

Vlasnik restorana Harald Prochazka rekao je za medije da su tri osobe koje su bile uključene u incident prije toga jele u restoranu.

Srpski portal Blic javlja da je ubijen Vladimir Roganović, jedan od članova zloglasnog “kavačkog klana”, a ranjen je još jedan član klana, 22-godišnji Stefan Vilotijević iz Nikšića.

“Sve je bilo u redu. Oni su zajedno u miru napustili restoran”, kazao je.

