(VIDEO) NAPAD NA NJEMAČKU ŠEFICU DIPLOMACIJE: Žena iz publike uzrokovala incident i ‘pokušala joj nanijeti ozljede’

Na predizbornom skupu u Wuppertalu, ministricu vanjskih poslova Njemačke Annalenu Baerbock jedna je žena gađala jajima.

Ministrica je, naime, na predizbornom skupu u tom mjestu izašla za govornicu kako bi podržala kandidatkinju Zelenih Monu Neubauer, kada je žena iz publike u njezinom smjeru počela bacati jaja.

Skup je održan uoči pokrajinskih izbora u Sjevernoj Rajni Vestfaliji, a na incident je Baerbock reagirala vrlo smireno, vješto je izbjegla jaje te nastavila obraćanje okupljenima.

“Možete bacati koliko god hoćete jaja”, rekla je ministrica i dodala da ne dozvoljava da je netko zastraši, a ženi koja je gađala jajima poručila da ima pravo na svoje mišljenje, ali da joj način nije baš najbolji.

Policija je u ponedjeljak priopćila da je “jaje promašilo cilj” i da je protiv žene koja je bacila jaja podnesena kaznena prijava zbog pokušaja nanošenja tjelesnih ozljeda.

