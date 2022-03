(VIDEO) NAJBIZARNIJA STVAR IKAD: Kim Jong Un se utegnuo u kožnjak, evo kako je nadgledao lansiranje projektila

Projektil koji je u četvrtak ispalila Sjeverna Koreja je golemi, novi interkontinentalni balistički projektil (ICBM), izvijestili su u petak sjevernokorejski državni mediji.

Radi se, navode mediji, o potezu za koji vođa Kim Jong Un tvrdi da bi trebao pokazati nuklearnu moć i odvratiti SAD od bilo kakvih vojnih nakana. Ovo je prvo sjevernokorejsko lansiranje ICBM-a od 2017., što predstavlja kršenje rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. Podaci o letu navode na zaključak da je projektil letio više i dulje od bilo kojeg prethodnog testiranja, prije nego se srušio u more zapadno od Japana.

Kim Jong Un je naredio testiranje ICBM-a zbog “svakodnevne vojne eskalacije na i oko Korejskog poluotoka” te “neizbježnosti dugogodišnje konfrontacije s američkim imperijalistima praćene opasnošću od nuklearnog rata”, prenijela je novinska agencija KCNA. “Probno ispaljivanje novog tipa interkontinentalne balističke rakete Hwasong-17 strateških snaga Narodne Republike Sjeverne Koreje obavljeno je 24. ožujka po naređenju Kim Jong Una osobno”, javila je KCNA.

Video u kojem pokazuju proces lansiranja projektila zapravo izgleda nadrealno. Kim Jong Un prikazan je kao kakav akcijski heroj, u crnoj kožnoj jakni, s crnim sunčanim naočalama, a čitava produkcija snimke izgleda kao trailer nekog akcijskog filma, prožeta je napetosti i teatralnom glazbom.

BREAKING: North Korea’s state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.

Latest story: https://t.co/belL7EdPUl

(Video: KCTV) pic.twitter.com/APifRhtJVr

— NK NEWS (@nknewsorg) March 25, 2022