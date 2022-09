(VIDEO) MUKE PO BIDENU: Američki predsjednik zbunjen na pozornici, odmah ga uzeli na nož: ‘Strašno i tužno’

Predsjednik Sjedinjenih Država, Joe Biden, ponovno je na tapeti zbog neobične reakcije dok je odlazio s pozornice nakon svog govora na konferenciji Globalnog fonda.

Naime, Biden je završio s govorom, dobio pljesak publike te krenuo silaziti s pozornice da bi najednom stao na mjestu i zbunjeno gledao oko sebe.

Prema snimci događaja, čini se da je došlo do nesporazuma i da Biden nije bio siguran treba li sići ili ostati za govornicom, može se vidjeti kako s nekim pokušava iskomunicirati što dalje jer mu je govornik za mikrofonom krenuo zahvaljivati za “sve milijune ljudi čiji će životi biti spašeni’.

Naravno, njegovi oponenti, mahom republikanci, ovu su situaciju odmah iskoristili kako bi ga prozvali ‘izgubljenim’.

Joe Biden has no idea what’s going on. The guy can’t even get on and off the stage. Watch this: pic.twitter.com/eSQo0Yuiat

— Clay Travis (@ClayTravis) September 21, 2022