(VIDEO) MUČNI PRIZORI, LJUDI SU SE BORILI DA IZAĐU IZ IKEE: Pokušali ih zaključati zbog koronavirusa, jedva su pobjegli

Kaotične scene zabilježene su u trgovini Ikea u Šangaju u subotu, s kupcima koji su pokušavali pobjeći dok su ih vlasti pokušavale staviti u karantenu.

Zdravstveni službenici pokušavali su zaključati trgovine u okrugu Xuhui jer je kupac bio u bliskom kontaktu s pozitivnim slučajem Covida.

Na snimkama se vidi kako stražari u jednom trenutku zatvaraju vrata, ali ih je gomila natjerala da ih otvore i pobjegnu van.

Šangaj je ranije ove godine pretrpio ozbiljnu dvomjesečnu karantenu. Od tada, u skladu sa strogom državnom strategijom “nula-Covid”, grad od 20 milijuna ljudi naredio je brza zatvaranja područja u kojima su otkriveni pozitivni slučajevi ili njihovi bliski kontakti, piše BBC.

Yesterday, an abnormal health code case was presented at an IKEA in Shanghai, & the entire mal blocked

Some ppl forced their way out for fear of being sent to concentration camps, but there is actually nowhere to escape under #China’s digital surveillance pic.twitter.com/lxVHv81T5b

— 📡IFE News Agency🚨 (@IFENewsAgency) August 15, 2022