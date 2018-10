(VIDEO) Melania Trump podržava borbu protiv seksualnog zlostavljanja, no udruge odbijaju suradnju

Prva dama SAD-a Melania Trump dala je potporu ljudima uključenim u pokret MeToo, ali je istaknula da oni koji iznose optužbe za seksualno zlostavljanje moraju podastrijeti “čvrste dokaze”.

“Podržavam žene i treba ih se čuti. Moramo im dati potporu. Ali također i muškarcima, ne samo ženama”, kazala je Melania za ABC u razgovoru koji je vođen tijekom njezinog nedavnog posjeta Africi.

EXCLUSIVE: “I support the women and they need to be heard,” first lady Melania Trump tells @ABC’s @TomLlamasABC when asked if she supports the #MeToo movement, but says “you need to have evidence” to accuse someone of sexual assault. https://t.co/V3BYtwPY1O pic.twitter.com/pyLrXCoY8S

— ABC News (@ABC) 10 October 2018