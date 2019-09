(VIDEO) MEĐUNARODNI SKANDAL: Macrona nazvao ‘Mikronom’, prijetio mu zavrtanjem ‘pilećeg vrata’

Tek što se smirio verbalni rat između brazilskog predsednika Jaira Bolsonara i predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, novi brazilski ministar turizma ponovno je dolio ulje na vatru. I to čak brutalnije i prostačkije od samog Bolsonara.

Renzo Gracie, bivši MMA borac i novi član brazilske vlade zadužen za turizam, rekao je da je Macron “klaun” te je zaprijetio da će ga ugušiti. “Jedina vatra koja se događa je vatra u brazilskim srcima i u srcu našeg predsjednika, klaune”, rekao je Gracie u videosnimci upućenoj Macronu (ili “Mikronu”, kako ga je nazvao). “Dođi ovamo! Uhvatit ću te za vrat, taj pileći vrat. Nećeš me prevariti”, bijesnio je Gracie.

Nomeado “embaixador do turismo”, Renzo Gracie tem se reunido com empresários e autoridades do EUA pra atrair turistas ao Brasil. Em viagem a Miami, ele gravou esse vídeo no qual chama o pres da França de franga e diz que vai pegá-lo pelo gogó 👇 pic.twitter.com/LGE1WYJNnH

— Adriano Wilkson (@adrianowilkson) 31 August 2019