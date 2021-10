(VIDEO) MASOVNI UBOJICA PRIZNAO JE SVE: Ubijanje usporedio s orgazmom, usmrtio 61 osobu

Autor: L.B.

Priznanje ozloglašenog masovnog ubojice ‘šahovske ploče’, kako su ga zvali, nakon 15 godina po prvi puta je objavila ruska policija te otkrila kako su namamili ubojicu da javno prizna čak 61 ubojstvo, piše Daily Mail.

A kako bi ga optužili, nedostajali su im snažni dokazi. No, nakon uhićenja Aleksandar Pičuškin obećao im je kako će priznati svoj zločin ako mu dopuste da se obrati javnosti putem televizije.

Nikad prije viđene snimke prikazuju konferenciju za medije organiziranu posebno za masovnog ubojicu, poznatog i kao Bitsa manijak, koji nadimak duguje velikom parku u Moskvi u kojem je ubijao.

Priznanje masovnog ubojice

Policija mu je omogućila što je tražio, no Pičuškin nije znao kako je sve namješteno. Naime, vidio je kamere i mikrofone vodećih ruskih kanala i vjerovao je da se sve emitira uživo na nacionalnoj televiziji.

No u stvarnosti, jedini ljudi koji su 2006. godine gledali tu ’emisiju’, bili su detektivi koji su napeto iščekivali njegovo priznanje zločina. Na televiziju ga nisu htjeli pustiti, budući su smatrali kako bi to bilo suviše bolno za obitelji žrtava.

Šokantni snimak s lažne konferencije, koji je do sada bio pohranjen u policijskoj arhivi, prikazan je na kanalu NTV.

Masovni je ubojica s lisicama na rukama rekao: “Bitsa manijak, kako me zovu, to sam ja. Zapravo, počinio sam 61 ubojstvo. Njih šezdeset sam ubio u parku Bitsa i jednoga u gradu. Većinu tijela sam bacio u kanalizacijske bunare. Zašto sam ih ubio? Ne znam. Bez ovoga za mene život nije imao smisla.”









Ubojstva usporedivo s orgazmom

Policija je priznanje upotrijebila na suđenju na kojem je na kraju osuđen za ubojstvo 49 ljudi. Mnogi od njih bili su beskućnici. No, Pičuškin je rekao da je ubio još 11 osoba, što je brojka koju prihvaća i većina stručnjaka. Njegov cilj bio je 64 ubojstva, koliki je i broj polja na šahovskoj ploči.

Kasnije je u jednom intervjuu kojeg je dao iz najstrože čuvanog zatvora, iz kojeg nikada neće izaći, priznao da mu je svako ubojstvo donijelo ‘ogromno zadovoljstvo usporedivo s orgazmom’.

No, u emisiji NTV-a je istaknuto da je žrtva koju je Pičuškin napao i ostavio u kanalizaciji misleći da je mrtva, dala policiji njegovo ime i adresu nakon što je već ubio 24 osobe. Da je tada uhvaćen, mnoge bi žrtve bile spašene.

Maria Viricheva je u veljači 2002. imala 18 godina kada ju je Pičuškin, nakon što se posvađala s dečkom, ugledao svu uplakanu i pretvarao se da je tješi. Nagovorio ju je da pođe s njim u park. Dok su hodali, rekao joj je svoje ime i adresu, a ona je shvatila da živi blizu njega.









Ispričala je: “Vidjela sam otvorenu kanalizaciju. Pičuškin me uhvatio za kosu i počeo lupati glavom o željezni poklopac bunara. Kad sam shvatila da mi je krv prekrila lice i osjetila užasnu bol, znala sam da me želi ubiti.’

Policajac Kalašnjikov nije bio zainteresiran

Zatim je pustila da joj tijelo padne u 25 metara duboki otvor kanalizacije. Bila je ošamućena i gušila se, ali je nekako uspjela sjesti. Nekim čudom je mnogo sati kasnije uspjela podići poklopac šahta i pozvati u pomoć.

Odvezena je u bolnicu gdje je policiji dala ime i adresu napadača. No, policajac, po imenu Kalašnjikov, nije bio zainteresiran za daljnje ispitivanje. Obećao je da će njezinom dečku reći da je na sigurnom i zamoliti ga da joj donese odjeću, ali samo ako ona bude rekla da je slučajno pala u odvod. Policajac Kalašnjikov je kasnije zatvoren zbog nesposobnosti.

Viši istražitelj Andrej Suprunenko je rekao: “Jedini motiv koji je policajac imao za takvu reakciju je bilo to što mu se nije dalo raditi. Nije želio nikoga tražiti niti išta dokazivati. Da je ispravno postupio, Pičuškin bi već tada bio priveden. Tada ne bismo vidjeli više od pola ovih leševa.”

Susret s ubojicom licem u lice

Maria – koja je u Moskvi živjela ilegalno bez odgovarajućih papira – nakon događaja je jako patila. Dečko ju je ostavio, iako je nosila njegovo dijete, a također je slučajno u trgovini srela Pičuškina.

“Shvatila sam da moram bježati zato što je i on mene vidio. Htjela sam propasti u zemlju kako me ne bi vidio. Ali vidio me. Susrela sam njegov pogled. Požurila sam iz trgovine, otišla u svoj stan i za dva dana pobjegla od tamo. Panično sam bježala da me ne bi našao i ubio”, ispričala je.

Bojala se otići na policiju koja ju je već jednom iznevjerila, a bila je svjesna i da nema ispravne dokumente. Kasnije je rodila zdravo dijete, ali je bila prisiljena dati ga na usvajanje.

Kasnije je 2006. dala iskaz protiv Pičuškina te je u sklopu policijske istrage doživjela zastrašujući susret licem u lice s ubojicom.

Okrutni ubojica, kojemu Ruskinje šalju ljubavna pisma u zatvor, služi kaznu u arktičkoj zatvorskoj koloniji Polarna sova, za koju kaže da je pravi ‘koncentracijski logor’.