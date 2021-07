(VIDEO) LJUDI NESTAJU, GUTA IH BUJICA SMRTI! Grozna kataklizma odnijela desetke života: ‘Bilo je toliko vode, ruke su mi pune modrica’

Najžešće nevrijeme, koje je u posljednjim desetljećima pogodilo Kinu, izazvalo je masivne poplave. Mnogi ljudi u provinciji Henan ostali su zarobrljeni u automobilima i kućama. Ima i poginulih, javlja DW.

U srijedu navečer su u gradu Zhengzhou, u kineskoj provinciji Henan, ljudi stajali na stepenicama jedne stanice metroa. Kada su se konačno pojavili vatrogasci i krenuli stepenicama ka metrou, počeli su pljeskati.

Naime, vatrogasci su došli kako bi pokušali spasiti žene, muškarce i djecu, koji su u smrtnom strahu čekali zarobljeni u preplavljenim vagonima podzemne željeznice. Vodena masa im je već bila stigla do ramena.

“Bilo je toliko vode, koja je mnoge jednostavno odnijela”, kazao je državnoj televiziji jedan od putnika nakon što se uspio spasiti iz poplavljene metro stanice. Stajali smo u vodi, bilo je tu i jedno dijete, i nakon kratkog vremena smo bili toliko iscrpljeni da je malo nedostajalo da se prepustimo vodi. Držali smo se za rukohvate u metrou. Ruke su mi pune modrica. Morali smo se čvrsto držati da nas ne odnese bujica”, rekao je svjedok.

Čovjek je sve to ispričao reporteru skoro polugol. S obzirom da ga je natopljena odjeća vukla prema dole, morao je sve skinuti sa sebe i odbaciti ruksak. Na njemu je ostalo samo donje rublje.

This is the foot of a Chinese armed police officer after battling non-stop for 12hs in floodwater of #Zhengzhou . 700+ military officers &1,000+ armed police officers carrying flood relief equipments have joined the fight for life against the flood, rescuing 200+ ppl as of ystd. pic.twitter.com/mJ5BgA4OyG

Poplava je iznenadila i mnoge vozače automobila te stanovnike brojnih kuća. Za samo nekoliko sati palo je toliko kiše, koliko prema statistikama padne u šest mjeseci. U mnogim mjestima nema vode ni struje.

Do sada je u poplavama živote izgubilo najmanje 25 ljudi. Među njima su i neki koje je poplava zatekla u metrou. Vlasti su na konferenciji za medije priopćile da se sedam ljudi vode kao nestali. Ali, na tome se sigurno neće zaustaviti. S obzirom da u Kini nema slobodnih medija i svaku vijest moraju odobriti nadležne vlasti, broj žrtava je često upitan.

Međutim, prema navodima različitih državnih službi, u međuvremenu je evakuirano 200.000 ljudi. Ukupan broj pogođenih poplavama je znatno veći. Samo u gradu Zhengzhou živi više od 10 milijuna ljudi. Shodno tome, šteta se već broji u milijardama.

Facing the disastrous heavy rainfall and flood in #Zhengzhou, PLA soldiers and armed police in #China stepped forward without hesitation. They are always there when they are needed. That’s why Chinese people call them “people’s own army”. pic.twitter.com/U5O9QK4DKb

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) July 21, 2021