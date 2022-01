(VIDEO) KAOS U TURSKOJ ZBOG SNIJEGA: Poginulo troje, a ozlijeđeno 18 ljudi u teškoj prometnoj nesreći

Tri osobe su poginule, a najmanje 18 ljudi je ozlijeđeno u nedjelju u prometnoj nesreći u Turskoj, koja je dogodila zbog prometnog kaosa do kojeg je došlo zbog obilnog snijega.

Vozač autobusa u sjevernoj pokrajini Tokat izgubio je kontrolu nad vozilom, koje je završilo u jarku i prevrnulo se. Prolaz kroz Bosporski tjesnac u Istanbulu privremeno je zatvoren zbog loše vidljivosti, a loše vrijeme također je utjecalo na javni život na jugoistoku Turske. U pokrajinama Bingöl, Sirnak i Elazig brojna su sela prometno odsječena.

Kako je turska meteorološka služba najavila snijeg će nastaviti obilno padati tijekom nedjelje u Istanbulu i dijelovima crnomorske regije.

