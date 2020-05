(VIDEO) KAOS U NJEMAČKOJ! Veliki prosvjedi u Berlinu protiv restriktivnih mjera

Sa smanjenjem broja novozaraženih, diljem Europe rastu prosvjedi protiv restriktivnih mjera zbog koronavirusa. Od zemlje do zemlje razlikuju se organizatori, mahom ekstremna desnica i pobornici teorija zavjere.

No, u susjednoj Sloveniji recimo već četiri vikenda za redom ljevica diže glas protiv upravljanja koronakrizom vlade Janeza Janše, njegovog autoritarnog načina vladanja i netransparentne nabave zaštitne opreme.

Biciklistički prosvjed u centru Ljubljane već četvrti petak u nizu. U organizaciji nevladinih udruga i u drugim slovenskim gradovima tisuće ljudi šalju poruku vladi da loše vodi državu u vrijeme pandemije, osuđuju klijentelizam i korupciju, posebno u nabavi nužne medicinske opreme koja je dobrim dijelom izvedena preko tvrtki povezanih s političarima iz Janšine koalicije.

Janša sluha zasad nema – optužuje medije da su u sprezi s organizatorima prosvjeda.

Vikend je i u Njemačkoj dan za prosvjed – tisuće ljudi i ove su subote diljem zemlje izišli na ulice protiv vladine korona politike koju vide kao prerestriktivnu.

Među prosvjednicima su mahom ekstremisti, teoretičari zavjere, antivakseri i neonacisti. Zato nisu rijetkost ni protuprosvjedi.

Meanwhile in Germany! Many demonstrations also today, this is from Berlin. #WWG1WGA #WWG1WGAWORLWIDE #QAnonsWorldwide #QAnonGermany https://t.co/Fudespomo4

— Angel of QLand (@edina_eros) May 23, 2020