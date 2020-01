(VIDEO) KAO U FILMOVIMA KATASTROFE: U Kini ljudi od koronavirusa padaju mrtvi na ulicama!

U kineskome gradu Wuhanu ljudi padaju na ulicama zbog epidemije opasnog koronavirusa.

Snimka je stravična. Podsjeća na filmove katastrofe.

Ova snimka mogla bi biti uznemirujuća.

In #Wuhan ,people are collapsing on streets due to the deadly #WuhanPneumonia . so helpless. #WuhanCoronavirus #WuhanOutbreak pic.twitter.com/X5ho3Llpcm

another case of collapsing on street in Wuhan.

see the mefics gear?its probably #WuhanCoronavirus related#Wuhan #WuhanPneumonia pic.twitter.com/aT6k9aHMCs

— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) January 23, 2020