(VIDEO) KAKAV BIDENOV GAF! Pomiješao Ukrajince i Irance pa rekao: ‘Putin nikada neće osvojiti srca iranskog naroda’

Predsjednik Joe Biden napravio je nevjerojatnu pogrešku tijekom svog govora o stanju nacije, pomiješavši dva naroda, Ukrajince i Irance.

Naime, Biden je tijekom obraćanja Kongresu govorio o ruskoj invaziji na Ukrajinu te je tako rekao: “Putin može opkoliti Kijev tenkovima, ali nikada neće osvojiti srca i duše iranskog naroda“, rekao je američki predsjednik.

Ubrzo se video proširio društvenim mrežama te je postao hit, a nanizali su se brojni komentari poput: “Biden pokušava osvojiti glasove Iranaca”, “Veliko slavlje u Iranu tbog Bidenove podrške”, “Podržavam Irance”.

BREAKING: Biden announces unconventional plan to win the hearts and souls of Iranian people in Kyiv…

Not from @TheBabylonBee#SOTU2022 pic.twitter.com/hVxYTGjxz4

— Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) March 2, 2022