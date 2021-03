(VIDEO) JE LI OVO NAJJAČI IKADA? Stravičan potres od čak 8,1 po Richteru, sirene i vrisak na sve strane, izdano upozorenje za tsunami, počela evakuacija na Novom Zelandu

Nacionalna agencija za upravljanje izvanrednim situacijama Novog Zelanda upozorenje za tsunami je proširila i na kopnena, ali i obalna područja. Navode kako se upozorenje odnosi i na zapadnu obalu sjevernog dijela zemlje od rta Reinga do Ahipare, ali i južnu od rta do Whangāreia, najsjevernijeg grada.

Prvi valovi očekuju se oko 9:49 sati po lokalnom vremenu u okolici mjesta Lottin, dodaje agencija.

TSUNAMI WARNING: The first waves may reach NZ in the areas around Lottin Point at approximately 9:49am NZDT. Tsunami activity will continue for several hours and the threat must be regarded as real until this warning is cancelled. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021









Korisnici društvenih mreža objavljuju snimke brodova koji napuštaju luke kako bi pronašli sigurnije sklonište.

“Nikada ovo nisam vidjela”, komentira korinica Twittera koja je objavila snimku.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije prometnih gužvi koje su nastale uslijed pokušaja ljudi da se sklone na povišeno područje.









JUST IN: Traffic jams after people rushing to higher ground in Whangarei and Pago Pago of American Samoa after Tsunami warning in result of massive earthquakes on the coast of New Zealand. pic.twitter.com/yPEZwahKX7 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 4, 2021

Nakon snažnog potresa od 8,1 po Richteru, Novi Zeland zabilježio je dodatna podrhtavanja, takozvane aftershockove, a zabilježen je jedan od 6,5 po Richteru.

Nakon što je prije par sati napokon izvijestila o smiravanju situacije, Nacionalna agencija za upravljanje izvanrednim situacijama Novog Zelanda izvijestila je o novom snažnom potresu i još jednom izdala upozorenje za tsunami.

Potres jačine 7,9 po Richteru, kako javlja EMSC, naime pogodio je Novi Zeland, a to je treći potres danas, ipak, najsnažniji do sada. Epicentar potresa bilo je otočje Kermadek. Kako javljaju druge agencije, jačina potresa bila je ipak nešto veća i iznosi 8,1 po Richteru.

“Upozorenje povodom tsunamija – potres na otočju Kermadek. Ljudi blizu obale od otočja Bay do Whangarei, od Matate do Tolage i Otoka velikog grebena moraju se odmah evakuirati i premjestiti na visoko područje, daleko od svih tsunami zona, ili bar daleko koliko je moguće”, dodaje Nacionalna agencija.

Dodali su potom kako još nije poznato prijeti li opasnost od tsunamija samom Novom Zelandu.

TSUNAMI WARNING issued following Kermadecs earthquake. People near coast from the BAY OF ISLANDS to WHANGAREI, from MATATA to TOLAGA BAY, and GREAT BARRIER ISLAND must MOVE IMMEDIATELY to nearest high ground, out of all tsunami evacuation zones, or as far inland as possible — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021

Podsjetimo, stanovnike Novog Zelanda iznenadio je potres u 2:27, a čija je snaga iznosila 7,3 po Richteru.