(VIDEO) Iz prevrnutog tanzanijskog trajekta izvučen živ muškarac

Ronioci su u subotu spasili muškarca iz olupine prekrcanog tanzanijskog trajekta koji se u četvrtak prevrnuo na Viktorijinom jezeru u Tanzaniji, pri čemu je poginulo najmanje 207 osoba.

Tijela i dalje plutaju oko broda za koji se procjenjuje da je u trenutku nesreće prevozio više od 300 ljudi. Državna televizija TBC objavila je kako je zasad broj mrtvih 207.

Četiri ronioca mornarice u subotu ujutro su nastavila potragu u potonulom trajektu MV Nyerere nakon što su čuli zvukove koji su bili naznaka da ima još preživjelih.

Izvukli su jednog muškarca iz preokrenutog broda koji je odmah odvezen u bolnicu. Stanje mu još nije poznato.

Predsjednik Tanzanije John Magufuli u petak je naredio uhićenje onih koji su odgovorni za potonuće.

