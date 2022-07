(VIDEO) INAČE ‘RIGA VATRU’ IZ MOSKVE, A SAD EROTSKI CUCLA JAGODE? Ljudi u nevjerici, je li to stvarno glasnogovornica Putinova režima

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na internetu je, kako se čini, objavila snimku na kojoj zavodljivo jede jagode i sve snima.

Video je prenio Nightingale Litter kanal na Telegramu, a novinar Kevin Rothrock podijelio ga je i na Twitteru.

Mnogi su se pitali je li to doista Zaharova te kako je moguće da je tako nešto objavila na svojoj društvenom mreži.

Mnogo novinara složilo se da to uistinu jest ona. Čeka se i službena potvrda da se zaista radi o videu koji je sama objavila.

U pozadini svira ‘Kalinka, popularna ruska narodna pjesma.

The spokeswoman for Russia’s Foreign Ministry shared this video on Telegram earlier today from her garden. “My harvest,” she wrote. If only Russia’s crop seizures in 2022 were limited to these strawberries. pic.twitter.com/wRiIIn2qWD

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) July 3, 2022