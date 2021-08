(VIDEO) I SKANDINAVCI PROSVJEDUJU, A SLIJEDE IH I U LONDONU! Prerušeni u polarne medvjede upali u norveško ministarstvo nafte, privedeno nekoliko desetaka aktivista!

Aktivisti pokreta Extinction Rebellion započeli su u ponedjeljak u Oslu niz prosvjednih akcija, upavši u ministarstvo nafte i blokiravši važno raskrižje. Prosvjeduju protiv norveške naftne politike, zbog čega ih je 29 uhićeno.

Deseci aktivista blokirali su ulaz u ministarstvo nafte i energetike, prerušeni u polarne medvjede ili odjeveni u crno te istaknuvši transparent ‘Zabranite naftu, život ispred profita’, dok su neki i upali u zgradu.

Dio prosvjednika privremeno je blokiralo promet na važnom raskrižju u Oslu.

As well as storming #Norway‘s energy ministry in #Oslo, #ExtinctionRebellion is also planning protests elsewhere in Europe, with two weeks of demonstrations starting on Monday in #London https://t.co/6Gt33bJ9Jh pic.twitter.com/koseZ05uJZ

— Arab News (@arabnews) August 23, 2021