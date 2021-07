(VIDEO) HOROR! APOKALIPTIČNI PRIZORI: Diljem Rusije gori više od pola milijuna hektara šuma, požare gase tisuće vatrogasaca!

Veliki šumski požari u istočnoj Rusiji zahvatili su hektre šuma, te se i dalje šire. Agencija za zaštitu šuma navela je još u petak da je gorjelo oko 158 požara na 440 hektara šuma, a posebno je pogođena regija Jakutija na kojoj danima traje izvanredno stanje.

Diljem Rusije gori 336 šumskih požara na više od pola milijuna hektara šuma, rekli su dužnosnici, te dodali da je u gašenje požara uključeno oko 7000 ljudi i deseci zrakoplova.

An emergency mode has been declared due to forest fires in the Chelyabinsk region to the east of the Ural mountains. pic.twitter.com/cRGUinoCYj

Uz to, stotine ljudi iz regije Čeljabinsk na Uralu je evakuirano, kao i brojni gradovi. U Jakutiji vlada sve veća zabrinutost zbog velikih količina dima u zraku, prema organizaciji za zaštitu okoliša Greenpeace.

