(VIDEO) HAITI POGODIO POTRES OD 7,2 PO RICHTERU! Izdano upozorenje za tsunami: ‘Broj žrtava je vjerojatno velik’

Vrlo snažan potres pogodio je departman Nippes na zapadu Haitija u subotu, 14. kolovoza, u 8.29 po lokalnom vremenu. Preliminarna mjerenja ukazuju na magnitudu 7,2 po Richteru i potres dubine 10 km ispod epicentra oko 30 km SI od Les Cayesa i 100 km zapadno od glavnog grada Port-au-Princea.

16:40 “Mogu potvrditi da ima smrtnih slučajeva, ali još nemam točan iznos”, rekao je za novinsku agenciju AFP Jerry Chandler, ravnatelj civilne zaštite Haitija.

16:35 Haitiju nakon razornog potresa prijeti i tropska oluja. Tropska oluja Grace mogla bi pogoditi regiju Haitija idući tjedan.

Potres se osjetio po cijelom Haitiju, Jamajci i Dominikanskoj Republici.

Trideset minuta prije potresa na Haitiju, snažan potres jakosti 7 po Richteru pogodio je Aljasku, seizmički aktivnu američku saveznu državu. Potres na Aljasci zabilježen je na dubini od 10 kilometara, objavio je EMSC.

Američki sustav upozorenja za tsunami ipak je izdao upozorenje za regiju, iako to nije učinio neposredno nakon potresa.

Javljaju da je moguć nalet valova visokih čak tri metra.

“Broj žrtava je vjerojatno velik, a šteta raširena”, javlja Američki geološki zavod.

Podsjetimo, potres koji je 12. siječnja 2010. pogodio Haiti, imao je magnitudu 7 po Richterovoj ljestvici i odnio je više od sto tisuća života, prema nekim procjenama i do 360 tisuća.

