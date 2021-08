(VIDEO) GOLEMA BUKTINJA PROGUTALA NEBODER OD 15 KATOVA! Vrlo brzo zgrada je počela nestajati u plamenu!

Golemi požar progutao je veliki neboder u južnom predgrađu Milana, a zgrada s 15 katova potpuno je uništena, javljaju talijanski mediji.

Na terenu se nalaze sve hitne službe, vatrogasci i hitna pomoć.

Prva dojava o požaru vatrogascima je stigla u 17:36, a zgrada je ubrzo počela nestajati u plamenu.

Ogroman oblak dima vidio se i s višekilometarske udaljenosti, a na snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama vidi se da je zgrada potpuno izgorjela.

🔴 #Milano, intervento in corso dalle 17:30 delle squadre #vigilidelfuoco per l’incendio di un grattacielo in via Giacomo Antonini [#29agosto 18:30] pic.twitter.com/n1q6c0Tiyn

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021