(VIDEO/FOTO) IZ KABULA ZA DNEVNO! DRAMATIČNO SPAŠAVANJE HRVATA: ‘Svi se guraju u zračnu luku, ali idu samo oni s popisa’

Autor: Snježana Vučković

Nakon predsjednika koji je napustio Afganistan, gotovo svi građani Kabula žele učiniti to isto, pa je na tamošnjoj zračnoj luci nastao potpuni kaos.

Podsjetimo, talibani su danas u potpunosti zaposjeli i taj grad, te tako preuzeli vlast zbog čega strahuju svi tamošnji stanovnici, a osobito stranci koji su se poslom zatekli u toj zemlji.

Da među njima ima i naših sugrađana, doznajemo od jednog Hrvata koji je nedavno napustio Kabul, no koji zbog posla koji obavlja ima informacije iz prve ruke.

“KIA (Kabul International Airport) je njihova zračna luka na kojima naši dečki rade na osiguranju ‘velikih vrata’, a tamo su također i moji kolege koji rade na osiguranju diplomata EU. Oni su se svi danas nekako uspjeli probiti do kabulske zračne luke i večeras će sa tim diplomatima koje čuvaju, nadam se, poletjeti prema Kuvajtu ili negdje drugdje, gdje ih već rasporede”, doznajemo od našeg sugovornika koji je trenutačno u Somaliji.

Dramatično u zračnoj luci!

“Dečki koji rade na osiguranju u zračnoj luci, na žalost, do daljeg ostaju tamo. A tamo je, naime, strašno dramatično jer se svi žele ukrcati u avione, tamo je jako puno lokalnih, afganistanskih obitelji koje žele otići, no to uspijevaju samo oni koji su na popisu”, doznajemo od Hrvata koji je, kao i njegovi kolege iz Kabula, na tzv. “contracoru” (ugovoru).

Kazao nam je i kako iz Kabula pokušava izvući svog prijatelja koji je šef osiguranja za tamošnje sudce, no to će biti teško obzirom da se ni on niti njegova supruga ne nalaze na popisu.