(VIDEO) ERDOGAN U PROBLEMIMA: Istanbul i Ankara prosvjeduju, građani na ulicama zbog visoke inflacije! Policija rastjerivala prosvjednike

Nakon velike devalvacije turske lire, Istanbul i Ankaru zapljusnuo je spontani prosvjed građana koji traže ostavku predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Naime, prosvjednici su uzvikivali parole sa zahtjevima da vlada podnese ostavku te da s vlasti ode vladajuća Partija pravde i razvoja.

Policija je rastjerala okupljene.

Naime, turski je predsjednik prije dvije godine kamatne stope nazvao “neprijateljem” i otada je smijenio već trojicu guvernera centralne banke i praktički joj oduzeo svaku autonomiju u kreiranju monetarne politike, piše CNBC.

Erdogan je izvršio pritisak na centralnu banku da se okrene agresivnom ciklusu monetarnog ublažavanja u cilju, kako kaže, poticanja izvoza, investicija i otvaranja radnih mjesta, bez obzira na rast inflacije koja je u Turskoj blizu 20 posto i ubrzanju deprecijacije nacionalne valute, što erodira zarade Turaka.

Bivši zamjenik guvernera središnje banke Semih Tumen, kojeg je Erdogan smijenio u listopadu, oštro je kritizirao predsjednikove poteze i na Twitteru napisao da država hitno mora napustiti ovaj iracionalni eksperiment, koji nema šanse za uspjeh te se vratiti kvalitetnoj politici koja će zaštititi vrijednost turske lire i zaštititi dobrobit turskog naroda.

Students in #Turkey are sleeping in the streets in order to protest soaring housing prices. Turks know that inflation is climbing, but Pres. Erdogan won’t admit it. The daily dishonesty continues.pic.twitter.com/HcvjWYuYCYالحقو الخليفه قرد 😂🤦‍♂️

— تحيا مصر ( الخاص ممنوع🇪🇬🇦🇪🇸🇦 (@mstafa66666) November 24, 2021