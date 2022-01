(VIDEO) OLUJA PREPOLOVILA TERETNI BROD NAPOLA: Nevjerojatna havarija, potencijalna ekološka katastrofa i posada koja se gotovo smrznula

Snažna oluja koja ga je zahvatila kod Krete, u utorak je ujutro doslovce prepolovila egipatski teretni brod Manassa Rose M.

Naime, brod se, u pokušaju da se usidri, nasukao, a ubrzo i raspao na dva dijela.

Teretni je brod plovio na ruti između turskog Iskenderuna do Misrate u Libiji kada ga je u grčkim vodama zahvatila zimska oluja Elpis, a koja je već donijela nepogode i puno snijega diljem Grčke, Turske i na dijelu sredozemnog otočja.

Pri pokušaju sidrenja u blizini Krete, brod se nasukao u plićak. Potom se zbog valova, koji su bili visoki i do 5 metara, raspolovio na dva dijela.

Grčka obalna straža spasila je svih 10 članova posade, a dio njih zadobio je teži oblik hipotermije.

