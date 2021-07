(VIDEO) EKSTREMNE VRUĆINE NA SJEVERU! Gradić u kojem je izmjerena rekordna temperatura gotovo u potpunosti izgorio: ‘Od Lyttona neće ostati previše’

Kanada se ovih dana susreće s jednim od najviših temperatura u svojoj povijesti. Zemlju poznatu po snježnim dolinama ovoga su ljeta zahvatili veliki toplinski valovi koji su odnijeli nekoliko ljudskih života.

Vrućina se posebice osjetila u gradiću Lyttonu u Britanskoj Kolumbiji gdje je izmjerena najviša temperatura zraka ikad u Kanadi, 49,6 stupnjeva,.

Da stvar bude gora gradić je zahvatio požar u kojem je gotovo u potpunosti izgorio. U požaru je izgorjelo 90 posto sela te je nanio veliku štetu Lyttonu i okolnoj infrastrukturi.

“Od Lyttona neće ostati previše. Posvuda je bilo vatre. Grad je proguta “vatreni zid”, rekao je Jan Polderman, gradonačelnik Lyttona, za BBC.

Stanovnici su pobjegli u srijedu, mnogi bez svojih stvari, jer je dim i plamen zahvatio selo, u kojem živi oko 250 ljudi, a smješteno oko 260 km sjeveroistočno od Vancouvera.

Another look at the devastation in Lytton, these people jumped in their car and made it out. You can see the flames spreading, the dry conditions and the smoke. Just horrific @NEWS1130 pic.twitter.com/4uOf40yj1b

— Tarnjit Kaur Parmar (@Tarnjitkparmar) July 1, 2021